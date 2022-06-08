Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sataştı

Paylaşımında Ümit Özdağ, "Türk insanının kendi ülkesinde 2. Sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor. Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak."

Bütün bakanların küfürbaz olmadığını öğrendik

Ümit Özdağ, konuyla alakalı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını söyleyip yeni bir paylaşımda bulundu.

Ümit Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını söyledi. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik."

Konuyla alakalı olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız

Bu paylaşımdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile alakalı verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir canlı yayında Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur.

İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu. Bunun üzerine Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak "Ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım."

Sabah saatlerinde bakanlık binasının önüne gitti. Bakan Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında yaşananlar uzun bir süre gündemde kalmıştı.