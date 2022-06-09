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Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin Kurultay Tarihini Açıkladı!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray’da gazetecilerle bir araya geldi. Teşkilatlanma ve kurultay tarihi ile ilgili bilgiler verdi.
SİYASET 09.06.2022, 19:00 Penturkhaber
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray’da gazetecilerle bir araya geldi. Teşkilatlanma ve kurultay tarihi ile ilgili bilgiler verdi.
Zafer Partisi teşkilatlanması ve kurultay tarihi ile ilgili konuşan Özdağ, şunları belirtti:
“Bu süreçte hızla il teşkilatlarımızın ve kongrelerimizin gerçekleştirilmesini yürüttük. Şu anda Zafer Partisi, Türkiye’nin 62 ilinde örgütlenmiş durumda. Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi’nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Türk siyaseti, yeniden yapılanmaktadır.
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