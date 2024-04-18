Vekil Yontar: "Seçimin kaybedeni halkı yok sayanlar, kazanan ise halk"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bu seçimin kaybedeninin Türkiye'yi, halkı yok sayanlar olduğunu belirten Yontar, kazananın ise halk olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, yerel seçimlerin ardından değerlendirmede bulundu. Halkın en büyük cevabı sandıkta verdiğini belirten Yontar açıklamasında şunları söyledi:" Bir yerel seçimi daha geride bıraktık. 31 Mart seçimlerinin kaybedenleri ve kazananları olmuştur.

Emeklinin sesine kulakları tıkayanlar, işçinin, memurun hakkını yiyenler, demokrasiyi, hukuku ayaklar altına alanlar, tarikatların ve cemaatlerin önünde el pençe divan duranlar, mülakat yöntemiyle gençlerimizin işe girme hakkını gasbedenler, doğayı ve çevreyi talan ettirenler, Türkiye'yi liyakatten uzaklaştırarak eş, dost, akraba ilişkileriyle yönetenler, oturdukları koltukların verdiği güçle kendini devlet sanan, siyasi parti temsilcisi gibi sokaklarda seçim çalışması yapanlar bu seçimi kaybetmiştir. Seçimin kazananına gelirsek; Cumhuriyet, demokrasi, halk için üreten belediyeler, alçak gönüllülük, tevazu sahibi insanlar, kısaca, halkımızın tümü, Türkiye ittifakı seçimin kazananı olmuştur"dedi.