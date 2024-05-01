Kadınlar Türkiye Kupası Dört Final heyecanı başlıyor

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları 4 ve 5 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.ANKARA (İGFA) - Dörtlü Final'de yarı final maçları 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

İlk yarı final maçında Armada Praxis Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyesi saat 13.00'te karşılaşacak. Diğer yarı final maçı da Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi arasında saat 15.00'te oynanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finali ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Dörtlü Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçlar öncesi basın toplantısı düzenlenecek

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'inde mücadele edecek takımların kaptanları, 3 Mayıs Cuma günü düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek toplantı saat 14.00'te düzenlenecek ve THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.