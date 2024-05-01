Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendikaları ve siyasi partileri 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Meclisi'nin üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve tüm dünyada yarın coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, helal rızık peşinde koşan tüm işçilere selam ve sevgilerini iletti.

1 Mayıs tarihinin Türkiye'de yıllarca gerilimin, kavganın, çatışma ve sokak olaylarının sembolü olarak görüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1977'de yaşanan faciadan dolayı her 1 Mayıs'ın uzun süre şiddetin ve kaosun olduğu bir gün olarak algılandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008'de 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü, 2009'dan itibaren de resmî tatil ilan ederek buna son verdiklerini anımsattı.

Taksim'i 2010 yılında, 32 yıl sonra kutlamalara açanın kendileri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylece 1 Mayıs'ın hiçbir engellemeye, hiçbir gayrimeşru çabaya gerek duymaksızın işçi bayramı olarak kutlanabilmesini temin ettik. Buna rağmen, son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar, Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor. Sembolik törenler haricinde Taksim Meydanı'nın miting yeri olmadığı, mitinge uygun bir altyapıya sahip olmadığı herkesin malumuyken, bu konudaki dayatmaları masum bulmadığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'da gösteri, miting ve yürüyüş güzergâhları bellidir. Geniş çaplı buluşmalar için her iki yakada da miting alanları mevcuttur."

"HERKES SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET ETMELİ"

Gerekli izinler ve tedbirler alındığında, herkesin mitingini, gösterisini, anma programını ve barışçıl protestosunu özgürce yapabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı yer ve güzergâh belirlendiğine dikkati çekerek, "Sadece İstanbul değil, 55 ilimizdeki 103 ayrı etkinliğe de izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır. Günaşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim. Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi, 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma hayatında katılımcı sosyal diyalog anlayışının en önemli temsil mekanizmalarından birini Çalışma Meclisi'nin oluşturduğuna işaret ederek, bugüne kadar 13 kez toplanan Meclis'in, çalışma hayatına dair yol haritasının belirlendiği, sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin getirildiği bir platform görevi üstlendiğini söyledi.