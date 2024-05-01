Adalet'e 44 İdare Mahkeme eklendi

Ülke genelinde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulmasına yönelik karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nca kurulmasına karar verilen İdare Mahkemelerine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van’da 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında, yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesinin yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.