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Trakya Aile Hekimleri Kongresinin 13.’sü düzenlendi

Türkiye’nin ilk aile hekimliği ana bilim dalı olma özelliği taşıyan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde 13 Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi

EĞİTİM 01.05.2024, 10:53
Trakya Aile Hekimleri Kongresinin 13.’sü düzenlendi

Türkiye’nin ilk aile hekimliği ana bilim dalı olma özelliği taşıyan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde 13. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi.

EDİRNE (İGFA) - Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, Prof. Dr. Serdar Öztora ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan kongrenin açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Serdar Öztora, geleneksel hale gelen kongreyi 13. defa Trakya Üniversitesinde gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. WONCA (Dünya Aile Hekimleri Örgütü)’nın 102 ülkede toplamda 500 bin aile doktoru olduğunu söyleyen Öztora, bu kongrenin amaçlarının Avrupa çapında aile hekimlerine ve genç doktorlara ulaşmak, birincil sağlık ve hastalıkları önleme çalışmalarının ülkeler arasında örneklerini tartışmak, çalışma alanlarında yeni araştırmalar ve fikirlere ulaşmak, bilimsel kanıtlara dayalı öneriler geliştirmek ve Avrupa’daki tüm pratisyen hekimlik ve aile hekimliğini yaymak olduğunu belirtti. Öztora, sağlık profesyonellerinden bir ağ oluşturarak bu amaçlara ulaşılabileceğini ifade ederek, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

 Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, katılımcılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer konuşmasında, kongrenin Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bizim en değerli varlığımız insan. Bu doğrultuda insan sağlığının önceleyen her türlü etkinliği önemli ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Yine bu vesileyle yaşamı sağlıkla buluşturan tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza fedakârlıklarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda hayatını kaybeden kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye, Balkanlar ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden akademisyenler ve hekimlerimizin katılımıyla Aile Hekimliğinin akademik gelişimi ve işbirliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu kapsamlı bilimsel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Ardından Wonca Europe Başkanı Prof. Shlomo Vinker’in açılış konuşma videosu izlendi.

Uluslararası alanda çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katıldığı kongrede Copenhang Üniversitesi EUROPREV Başkanı Prof. Dr. John Brodersen burada olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, verimli bir kongre olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Oda Orkestrası mini bir konser gerçekleştirdi. Konserin ardından kongre oturumlarına geçildi.

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