Başkan Nergiz Karaağaçlı Öztürk muhtarlarla buluştu

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Türk Hava Kurumu Malkara Şubesi ve Malkara Muhtarlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği kahvaltı programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.EDİRNE (İGFA) - Gerçekleştirilen kahvaltı programına; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme ve mahalle muhtarları, Türk Hava Kurumu Malkara Şube Sekreteri Üzeyir Kocakır, Türk Hava Kurumu Malkara Şube Yönetimi katıldı.

Programda konuşma yapan Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk; “Sevgili muhtarlarımız hepiniz hoş geldiniz. Yoğun ve yorucu bir seçim dönemini geride bıraktık. Ama esas şimdi iş başlıyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Allah nasip kısmet eder ise Malkara’mızda hep birlikte görev yapacağız. Omuz omuza vererek Malkara’mızı ve 77 mahallemizi bir adım ileriye taşımak için hizmet edeceğiz. Hepimizin ortak gayesi doğduğumuz, büyüdüğümüz yere hizmet etmek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz, Malkara Belediyemiz ve siz muhtarlarımızla el ele verip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, hepinize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Muhtarlık görevine devam eden ve göreve yeni başlayan mahalle muhtarlarına, Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, muhtarlık rozetlerini takdim ettiler.

Rozetlerin takılmasının ardından sohbet eşliğinde geçen kahvaltı programı son buldu.