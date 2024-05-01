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Kocaeli'de gemi kazası sonrası kapatılan rıhtım yeniden açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli Evyap Limanı'nda önceki ay yaşanan gemi kazasıyla ilgili trafiğe kapanan iki rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu
GÜNDEM 01.05.2024, 11:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli Evyap Limanı'nda önceki ay yaşanan gemi kazasıyla ilgili trafiğe kapanan iki rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaeli Evyap Limanı'nda Mart ayında yaşanan, "YM WITNESS" gemisinin liman vinçlerine çarparak devrilmelerine neden olduğu kazanın ardından hasar görerek trafiğe kapanan 2 rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, ilk geminin elleçleme için ilgili rıhtıma yanaştığı belirtildi.
https://twitter.com/denizcilikgm/status/1785578712223670500
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