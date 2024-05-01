EHF EURO 2026'da imzalar atıldı
Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için, EHF ve ev sahibi ülke federasyonları ile sözleşmeler imzalandı
Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için, EHF ve ev sahibi ülke federasyonları ile sözleşmeler imzalandı.ANKARA (İGFA) - Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen imza törenine; Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Başkanı Michael Wiederer ve diğer ev sahibi federasyon yetkilileri katıldı.
Türkiye'de Antalya'nın ev sahibi olacağı, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na, ülkemizin yanı sıra Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ev sahipliği yapacak. 24 ülke takımının katılacağı şampiyonada eleme grupları; Antalya, Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice ve Bratislava'da oynanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Samsunspor
|34
|39
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14