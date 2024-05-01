İletişim: Schengen vizesi ile ilgili sorun yok!

Hükümetin döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engellendiğine ilişkin iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başanlığı, FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hükûmet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, "başvuruların kapatıldığı" veya "engellendiği" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.