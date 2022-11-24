TBMM Komisyonu'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA ) - Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığındaki heyette, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu yer aldı.
Ziyaret sırasında heyete, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Kadriye Kahveci ve ekibi tarafından sunum yapıldı.
Kahveci, dünya genelinde yaklaşık 56 milyon insanın palyatif bakım hizmetlerinden yararlandığını söyledi.
Evde bakım hizmetlerinde hastalardan çok hasta yakınlarının ön planda bulunduğunu anlatan Kahveci, bu kapsamda verilen eğitimlerin önemine dikkati çekti.
Hasta yakınlarının taleplerini dinleyen komisyon üyeleri merkezden hizmet alan hastaları da ziyaret etti.
Özellikle yaşlı nüfus için palyatif bakımın önemine dikkat çeken Komisyon Başkanı Kaya, ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınlarından gelen talepleri Meclise ileteceklerini kaydetti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Boluspor
|13
|22
|7. Bodrumspor
|13
|21
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4