Son beş gün , son beş anket

Gazeteci Yazar Atilla Sağım, seçimlere 5 gün kala anket firmalarının son açıkladığı rakamları köşe yazısında değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Atilla Sağım'ın köşe yazısı...

Seçimlere beş gün kaldı, siyasilerde heyecan dorukta seçmen her zaman oldu gibi renk vermiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada anket şirketleri illerde ilçelerde yaptıkları anketleri yayımladılar. Ocak- Şubat ve Mart aylarında yaptıkları anketler arasında farkları görünce bir kez daha bu işin bilimselliğinin ne kadar önemli olduğunu söylemek isterim.

Bursa açısından baktığımızda malum anket firmaları Ocak-Şubat aylarında CHP adayını birinci gösterirken Mart ayının ilk yarısında bu sefer Cumhur İttifakı adayını birinci gösteren anket sonuçlarını paylaştılar, fakat bu değişim sebebini açıklamadılar.

Oysa büyükşehir yarışı başladığında Alinur Aktaş ve Mustafa Bozbey arasında ortalama beş puanlık fark vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığı anketlere göre, adaylarda düzenli olarak anketler yaptırdılar sonuç hemen hemen orada da aynı çıktı. Bir anket firmasında Bozbey yedi puan önde çıkarken şimdi aynı anket firması Alinur Aktaş’ı üç puan önde gösteriyor.

Aslında seçim yarışı resmen başladığından son beş güne kadar birinci ve ikinci hiç değişmedi. Aradaki beş puan kimi zaman düştü kimi zaman yükseldi ama ortalama değişmedi değişen üçüncü ve dördüncü oldu.

Bursa’da Ak Parti, CHP, YRP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Saadet Partisi sıralaması son bir haftada açıklanan anketlerdeki sıralama ve kararsızların sayısı Bursa’da oldukça az görünüyor. Bu sıralama bağımsız beş anket firmasının sonuçlarına göre ortaya çıkıyor.

Son beş gün, seçmen beş yıl kendisine hizmet edecek belediye başkanlarını seçecek kim seçilir kim seçilmez karar Bursa’nın gerçek sahiplerine ait olacak.

Anket firmalarının üç aylık çalışmalarındaki tutarsızlık hiçbir adayı veya seçmeni olumsuz etkilemeyecek sonuçta hiç kimsenin oyu çantada keklik değil. Burada seçmenin karakteri belli, seçmen kendisini yönetecek kadroları öyle kolay değiştirmiyor, değiştirmesi için iyi bir alternatif arıyor işte Ak Partinin 21 yıldır kazanmasının sırrı belki de burada toplum mühendisliğini en iyi yapan şuan için siyasette Ak Parti.

Bursa’daki ilçelerde son duruma bakacak olursak Mudanya’da CHP’de sorunlar yaşanıyor, mevcut CHP’li belediye başkanı yerine gösterilen adayı adeta torpilliyor kaybetmesi için, Mudanya’da dengeleri değiştirecek aday İYİ Parti adayı ama kazanmaya en yakın aday Ak Parti adayı diyebiliriz.

Mustafakemalpaşa’da ise Cumhur İttifakı adayı ile CHP adayı arasında fark kapandı diyebiliriz ilçede seçim bıçak sırtında gidiyor. CHP 2019’da yaşadığı aday ve il örgütü sorunlarını yine son on beş gündür yeniden yaşamaya başladığı basına sızdı. CHP’nin garanti gördüğü Nilüfer’de oyların düştüğü malum ve 2019 yılı seçim sonuçları bu sefer Nilüfer’de yaşanmayacak gibi duruyor.

Ak Parti’de Yıldırım, Osmangazi, İnegöl, Gürsu, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Yenişehir, Karacabey ve Gemlik’te oldukça rahat konumdalar. Orhangazi, Mudanya, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Kestel, İznik için tam saha pres devam ediyor.

İYİ Parti, Orhaneli ve Yenişehir’de iddialı seçime hazırlandılar ama 2023 Mayıs seçimleri öncesindeki gündem belirleme bu seçimde olmadı, YRP’de ise Ak Parti küskünlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

31 Mart akşamı ortaya çıkacak sonuçlar az çok belli ama ne kazanan olsun ne kaybeden kazanan sadece Bursa olsun diyelim.

Türkiye genelinde beş bağımsız anketin ortalamasında;

İstanbul ~ CHP

Ankara ~ CHP

İzmir ~ CHP

Bursa ~ AK Parti

Antalya ~ AK Parti

Konya ~ AK Parti

Adana ~ CHP

Şanlıurfa ~ YRP

Gaziantep ~ AK Parti

Kocaeli ~ AK Parti

Mersin ~ CHP

Diyarbakır ~ DEM

Hatay ~ AK Parti

Manisa ~ MHP

Kayseri ~ AK Parti