Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılında 101 proje

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergi açılış töreni, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere toplam 7 ilden oluşan Kayseri Bölgesi’nde 101 proje, Süleyman Demirel Spor Salonu’nda ziyaretçilerle buluştu

GÜNDEM 23.04.2024, 10:00
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılında 101 proje

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergi açılış töreni, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere toplam 7 ilden oluşan Kayseri Bölgesi’nde 101 proje, Süleyman Demirel Spor Salonu’nda ziyaretçilerle buluştu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bu illerden başvuran 626 proje arasından 39 jüri üyesi tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazanan biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknoloji tasarım, Türkçe ve yazılım olmak üzere 10 alanda toplam 101 proje için 187 öğrenci ve 77 danışman öğretmen salonda hazır bulundu.

Kız öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu yarışmaya; 103 kız ve 84 erkek öğrenci katıldı.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Hakan Aydın’ın yanı sıra Aksaray Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul müdürleri, danışman öğretmenler ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı programın açılış töreni; saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Ardından konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi olarak TÜBİTAK tarafından proje değerlendirme ve eleme süreçlerinin yapıldığı böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.’sinin kutlandığı bu anlamlı günde, bugünkü proje sayısının 101 olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.Konuşmasının devamında gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; “Sizin fikirlerinize, sizin ortaya koyacağınız etkin projelere ülke olarak çok ihtiyacımız var.

TÜBİTAK başkanımızın bu konudaki hassasiyetini bilen biri olarak bu tür programların yaygınlaşmasının ve üniversiteler olarak bu programlara ev sahipliği yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler öyle bir nesil olarak yetişiyorsunuz ki, ortaya koyduğunuz bu projelerde ben kesinlikle hepinizin başarılı olduğunuz inancındayım. Bu yarışmada elenen ya da kaybeden bir proje kavramını aklınızda hiçbir zaman tutmayın. Siz buraya gelerek aslında kendinizi ispatlamış ve çok önemli bir aşamayı geçerek ciddi bir özgüven kazanmış durumdasınız.

Bundan sonraki hayatınızda da bu özgüvene sahip olarak, kendinizden hiçbir zaman şüphe etmeden araştırmalarınızı artırarak devam ettirmenizi istiyoruz. Çünkü sizlerin araştırma ruhuna sahip olması, bırakın üniversiteye liseye gelmeden bu alışkanlıklar içerisinde olması önümüzdeki süreçte Türkiye’nin çok daha güçlü bir şekilde adımlar atacağının sinyalidir” şeklinde konuştu.Kayseri’de düzenlenen ilk TÜBİTAK programında kendisinin jüri üyesi olarak bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun, gençlerdeki o coşku ve heyecanı hala unutamadığını vurgulayarak, hem öğrencilerin ilgisinin hem de TÜBİTAK projelerinin artarak devam ettiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.Daha sonra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın açılış mesajı okundu.Öğrencilere 3 gün sürecek yarışmanın keyfini çıkarmalarını ve başka projeleri de inceleyerek fikir sahibi olmalarını tavsiye eden TÜBİTAK Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocukları projeleri incelemek üzere sergiye davet etti.Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde açılış törenine geçildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Altun serginin açılışını, proje sahibi öğrencilerle birlikte yaptı.Yarışma kapsamında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri projeler sergilenecek. Bütün öğrenciler jüri üyelerinin karşısına çıkacak; her alanda yarışmanın 1., 2. ve 3.’leri yapılacak mülakat sonucunda belirlenecek.Program; 25 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sona erecek.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14