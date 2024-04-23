23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılında 101 proje

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergi açılış töreni, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere toplam 7 ilden oluşan Kayseri Bölgesi’nde 101 proje, Süleyman Demirel Spor Salonu’nda ziyaretçilerle buluştu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bu illerden başvuran 626 proje arasından 39 jüri üyesi tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazanan biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknoloji tasarım, Türkçe ve yazılım olmak üzere 10 alanda toplam 101 proje için 187 öğrenci ve 77 danışman öğretmen salonda hazır bulundu.

Kız öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu yarışmaya; 103 kız ve 84 erkek öğrenci katıldı.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Hakan Aydın’ın yanı sıra Aksaray Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul müdürleri, danışman öğretmenler ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı programın açılış töreni; saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Ardından konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi olarak TÜBİTAK tarafından proje değerlendirme ve eleme süreçlerinin yapıldığı böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.’sinin kutlandığı bu anlamlı günde, bugünkü proje sayısının 101 olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.Konuşmasının devamında gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; “Sizin fikirlerinize, sizin ortaya koyacağınız etkin projelere ülke olarak çok ihtiyacımız var.

TÜBİTAK başkanımızın bu konudaki hassasiyetini bilen biri olarak bu tür programların yaygınlaşmasının ve üniversiteler olarak bu programlara ev sahipliği yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler öyle bir nesil olarak yetişiyorsunuz ki, ortaya koyduğunuz bu projelerde ben kesinlikle hepinizin başarılı olduğunuz inancındayım. Bu yarışmada elenen ya da kaybeden bir proje kavramını aklınızda hiçbir zaman tutmayın. Siz buraya gelerek aslında kendinizi ispatlamış ve çok önemli bir aşamayı geçerek ciddi bir özgüven kazanmış durumdasınız.

Bundan sonraki hayatınızda da bu özgüvene sahip olarak, kendinizden hiçbir zaman şüphe etmeden araştırmalarınızı artırarak devam ettirmenizi istiyoruz. Çünkü sizlerin araştırma ruhuna sahip olması, bırakın üniversiteye liseye gelmeden bu alışkanlıklar içerisinde olması önümüzdeki süreçte Türkiye’nin çok daha güçlü bir şekilde adımlar atacağının sinyalidir” şeklinde konuştu.Kayseri’de düzenlenen ilk TÜBİTAK programında kendisinin jüri üyesi olarak bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun, gençlerdeki o coşku ve heyecanı hala unutamadığını vurgulayarak, hem öğrencilerin ilgisinin hem de TÜBİTAK projelerinin artarak devam ettiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.Daha sonra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın açılış mesajı okundu.Öğrencilere 3 gün sürecek yarışmanın keyfini çıkarmalarını ve başka projeleri de inceleyerek fikir sahibi olmalarını tavsiye eden TÜBİTAK Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocukları projeleri incelemek üzere sergiye davet etti.Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde açılış törenine geçildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Altun serginin açılışını, proje sahibi öğrencilerle birlikte yaptı.Yarışma kapsamında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri projeler sergilenecek. Bütün öğrenciler jüri üyelerinin karşısına çıkacak; her alanda yarışmanın 1., 2. ve 3.’leri yapılacak mülakat sonucunda belirlenecek.Program; 25 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sona erecek.