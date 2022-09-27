Osman Mesten’ten tarihi açıklamalar: “2023, Türkiye’nin yeniden tarih sahnesine çıkış tarihidir”

Gazeteci yazar Mesut Demir’e mülakat veren TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Osman Mesten, tarımdan dünya politikalarına kadar tarihi açıklamalar yaptı. Mesten, 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye’nin yeniden tarih sahnesine çıkacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Gazeteci yazar Mesut Demir, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Osman Mesten ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi gerçekleştirdi.

İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in söyleşiyi kaleme aldığı yazısı…

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Osman Mesten ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisinde gündem, siyaset, seçim, Bursa ve dağ yöresi yatırımları ile ekonomiyi konuştuk.

“BURSA, TARİHİNE GÖRMEDİĞİ YATIRIMLARI, İHRACATLARI YAŞIYOR”

Seçim öncesi Yüz Yüze Gönül Gönüle programı çerçevesinde Bursa’da her mahalle, köy ve sokağa giderek vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini dinlediklerini söyledi Osman Mesten…

“Bizim açımızdan bu çalışmalar çok iyi oldu. Beklentilerimizin üzerinde olumlu bir tepki vardı. Sosyal medyada yazıldığı gibi bir olumsuz tepki kesinlikle yok. Elbette birinci gündem ekonomi. Ekonomiden dolayı sıkıntılar ortada, bunu kimse inkar etmiyor. Ama Hükümetimiz 3 yıldan bu yana çok ciddi tedbirler alıyor. Milletimiz bu tedbirlerin farkında. Bu krizin sadece ülkemizde olmadığını, dünyada küresel bir krizin olduğunun milletimiz farkında. Bu krizin daha ağır sonuçlarını başka ülkelerde yaşandığını milletimiz görüyor. Bu kış için Avrupa ülkelerinde felaket geçeceği, doğalgaz ve enerji açısından sıkıntılar yaşanacağını görüyoruz. Artık Avrupa ciddi bir cendereye sokuldu. Bizde enflasyon belli oranda yükseldi. Ancak Amerika ve Avrupa’da bizde yaşananın kat kat fazlası yaşanıyor. Onlarda enflasyon yüzde 1’den yüzde 9-10’lara çıktı. Bizde bu derece bir artış olmadı. Bu da Hükümetimizin almış olduğu tedbirler sayesinde oldu. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda, enerjide tamamen dışa bağımlılık, sanayide onlar kadar güçlü olmamamız gibi dezavantajlara rağmen biz onlardan çok daha iyi noktalardayız. Biz hareket halindeyiz. Ayrıca üretim ekonomisine geçtik. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı üretim ekonomisine geçiş ile birlikte farklı bir ekonomik model deniyoruz. Elbette bu geçiş süreciyle birlikte bunun semerelerini almaya başladık. Bursa bunu çok yakınen yaşıyor. Bursa, tarihine görmediği yatırımları, ihracatları yaşıyor…”

“DÜNYADA SAVAŞ SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İHA’LAR YAPTIK”

Dünyada adından sıkça söz ettiren ülke haline gelindiğinin altını çizen Osman Mesten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik özelliğinin dünyaya bir kez daha kanıtladığını vurguladı…

“Savunma sanayisinde hem özelde hem de kamu eliyle ciddi çalışmalar var. Makine ve tekstil sanayisinde ülke çok iyi noktaya geldi. Katma değeri yüksek olan üretimler içindeyiz. Bu ülkemizin itibarını ciddi bir şekilde yükseltiyor. Cumhurbaşkanımızın Şanghay, Avrupa ve Amerika’daki girişimleri ve atılımları dünya gündeminde. Amerika’da Central Park’taki görüntüleri tüm dünya gördü. Bunların yapay olma ihtimali yok. Dünyada her milletten insanlar, Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmek istemesi, Afrikalı bir vatandaşın ‘Dünyanın en büyük liderisin sen’ demesi durumu gözler önüne seriyor. Zaten Türkiye’nin uluslararası liderliği, çözüm noktasında ortaya koyduğu inisiyatif dünyanın dikkatini çekiyor. Biz hep ‘mazlum ve mağdur ülkelerin yanındayız’ diyoruz ama dünyada güçlü ülkeler de Türkiye’ye muhtaç hale gelmeye başladılar. Tahıl krizinde Rusya, Ukrayna ile orta yolu bulup Avrupa ve dünya ülkelerine tahıl güvendik koridorunun açılmasına vesile olundu. Bizim ülke olarak tahıl problemimiz yok. Hatta tahıl ihraç bile ediyoruz. Dışardan gelen tahıl var ama bu işlenerek yine ihraç ediliyor. Bunu kendimiz için yapmadık. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın tahıl krizini çözmek noktasında girişimlerimizi yaptık. Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğinin yanı sıra bu çalışmaların altı savunma sanayi ile dolduruluyor. Bugün Avrupa ülkelerine ağır silahları, savunma sanayisinde üretilen İHA’ları satıyoruz. Dünyada savaş seyrini değiştirecek İHA’lar yaptık. Karabağ zaferi bunun en güzel örneğidir…”

“2023, TÜRKİYE’NİN YENİDEN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞ TARİHİDİR”

“Savunma sanayisi ile birlikte Mavi Vatan diye bir kavram ortaya koyduk” diyen Osman Mesten, Türkiye’nin uluslararası arenada bir aktör haline geldiğine dikkat çekti…

“Hem ülkenin güvenliği açısından askeri anlaşmalar yapıyoruz, hem de tabi kaynaklarımızı çıkartma konusunda elimizden geleni yapıyoruz. 2023 yılında beklentilerimizden bir tanesi de Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de çıkartılacak enerjinin Türkiye tüketimine katılması. Türkiye artık sadece 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı düşmanlarla çevrilmiş bir ülke değil. Artık Uluslararası politikalarla çözüm üreten, büyük devletler arasındaki sorunlara çözüm koyan bölgesel ve küresel bir aktör olarak kendisini ortaya koydu. 2023 seçimleri artık karar seçimleridir. Türkiye kendi bölgesinde küçük bir ülke olarak mı kalacak? Yoksa uluslararası platformda lider bir ülke olarak yoluna devam mı edecek? Muhalefet ve onu destekleyen başta Amerika olmak üzere dış güçler, Fransa’nın, Yunanistan’ın küstahlıklarını görüyoruz. Bütün bunlar Türkiye’nin uluslararası liderliğinin önünü kesmek amacıyla elinden geleni yapıyorlar. Terör örgütü FETÖ darbesine büyün ülkeler neden destek veriyor. Türkiye’nin önü açılmasın, lider olmasın diye. Ama biz savunma sanayisi, makine sanayisi, üniversiteleri, yetişmiş insan gücüyle tüm bunlara hazır olduğumuzu, Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile de dünyada başrolü nasıl oynadığımızı gösteriyoruz. 2023 bunun belgesi olacak. Türk Milleti’nin tarih sahnesinde yeniden çıkış tarihidir 2023…”

LOZAN ANLAŞMASI BİTECEK Mİ? 2023’TEN SONRA NASIL BİR TÜRKİYE OLACAK?

Lozan Anlaşması’nın 2023’te biteceği yönündeki bazı tarihçilerin iddialarına da değindi Osman Mesten…

“Lozan anlaşmasının hiçbir anlamı yok. Devletler arası yapılan anlaşmalar süresizdir. İki taraftan birisi daha güçlü olursa, ‘bu anlaşmayı bozuyorum, karşı gelebiliyorsan gel’ der. Lozan Anlaşması’nın bozulmasına unsur olacak bir durum söz konusu değildir. Lozan Anlaşması, Türkiye toprak sınırlarının belirlendiği önemli bir anlaşmadır. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında pek çok anlaşmalar yapıldı. Bunlardan en önemlisi Lozan Anlaşması’dır. 100 yıl sonra bu anlaşma bitecek diye bir şey yok. Güya tarihçi olan, bir takım spekülasyon üretmeye çalışanların söylediği gibi Lozan Anlaşması’nda gizli bir madde yok. 2023 bizim açısından psikolojik bir eşik seçimi olacak. Bu eşiği 2023 seçimlerinde aşacak mıyız? Bunun seçimi olacak. Bu eşiği aştıktan sonra Lozan Anlaşması ile ilgili bir kademe daha yukarı çıkartarak hem boğazlar konusunda önemli bir ivme kazanacak. Nitekim bu anlaşmalar Kanal İstanbul projesinin yapılmasına engel değildi. Biz 2023 seçimleriyle birlikte Türk Milleti olarak bu Lozan Anlaşması’nın üzerine ne yapacağımızın çalışmasını yapıyoruz. Lozan Anlaşması’na karşı çıkmak, Sevr Anlaşması’nı istemek demektir. Çünkü, Sevr Anlaşması, Türkiye’nin Batı karşısından nasıl bir ezikliğe düştüğünün belgesiydi. Bu meseleye Milli mesele olarak muhalefetin de bakmasını beklerim. Saha çalışmalarımızda Cumhurbaşkanımızın millet ve muhalefet nezdinde itibarının daha fazla arttığını gördük…”

“YENİ TARIM YASASI GELİYOR, EKİLMEDİK ARAZİ KALMAYACAK”

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’nın tarım ve hayvancılık alanındaki durumunu da değerlendirdi…

“Bursamız çok verimli bir şehir. Sanayi kadar tarım da önemlidir. Köy ziyaretlerimizde genel olarak verimli bir yıl geçirildiğini gördük. Özellikle domates, soğan, armut gibi ürünlerde çiftçimiz iyi bir kazanım elde etti. Mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen gider belli, gelir de bereketliydi. O yüzden çiftçimizden herhangi bir şikayet ile karşılaşmadık. Dağ bölgesinde kiraz çok iyi para yaptı. Ahududu, yaman mersini gibi meyvelerde üretime başladı. Hayvancılık konusunda bazı eleştirilerle karşılaştık. Ama Tarım Bakanlığımız, yeni tarım yasası ile ilgili çalışma yaptı. Meclis açıldıktan sonra ilk genel kurula gelecek olan çalışmalardan bir tanesi. Arazilerin toplulaştırılması, daha iyi değerlendirilmesi, değerlendirilmeyecek arazilerin devlet eliyle alınıp kiraya verilmesini de içine alan Yeni Tarım Yasası var. Cumhurbaşkanımız, ‘1 metrekare boş arazimiz kalmayacak, üreteceğiz’ demişti. Pandemi sürecinde tarımın ne kadar stratejik bir konumu olduğunu gördük. Tarım Bakanımız ve ekibi de bu konuda çok iyi çalışıyor. Şeftali ve incirde bu yıl sıkıntı oldu. Avrupa ve Rusya’ya tarımsal ürünleri ihraç ediyoruz. Şeftali ve incirde de ihracata dayalı bir sıkıntı oldu. Ama genel anlamda Bursa’da tarım konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmadı. Eksikler yok mu? Tabi ki var. Hepsini tek tek not ettik. Saha çalışmalarımızda vatandaşımızın eksiklerini not ettik. Tarım sektöründe devletin çok ciddi katkıları, destekleri var. Bursa bu desteklerden en fazla yararlanan illerden biri. Kadın kooperatiflerinin çoğalmasını, çalışmalarını da gördük. Kooperatifleşmenin önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda bazı köylerde kooperatifleşme çalışmaları da var…”

Türkiye’nin özellikle savunma sanayisi ve dünya stratejisindeki durumu, dağ yöresi başta olmak üzere Bursa’da tarım ve hayvancılığın son durumunu değerlendirdi Osman Mesten…

2023 seçimlerinin ‘Var mısın, yok musun?’ seçimlerine dönüştüğünü, Türkiye’nin rotasının 2023’te şekilleneceğini belirtti Osman Mesten…

Bakalım, 2023 seçimlerinde neler yaşanacak? Seçmen ‘Varım’ mı, yoksa ‘Yokum’ mu diyecek?

Sağlıklı ve esen kalın…