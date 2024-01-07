Kurum: Motivasyonumuz İstanbul olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'u özüne döndüreceklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, toplu açıklama ardından partisinin İl Başkanlığı'nda partililere ve seçmenlere seslendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin takdim ettiği Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Keyfimiz için değil, İstanbul'un geleceği için çalışacağız" diyerek önemli mesajlar verdi.

İstanbu'un yollarında caddelerinde ulaşım çilesi bitene kadar durmayacaklarını belirten Kurum, İstanbul'un kendileri için hep 18 yaşında olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanının ayağına şantiye çamuru değecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih'in karşısında saygıda kusur etmeyecek; ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Biz 16 milyon İstanbul'un başkanı değil, yoldaşı ve dostu olacağız. Vatandaşımız anlayacak biz dinleyeceğiz. İstanbul'da laf değil, iş üreteceğiz. Algıda usta olanların değil, alın teri ile usta olanların İstanbul'da devrini başlatacağız. Ortak akla, şeffalığa hak ettiği değeri vereceğiz" diye konuştu.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1743997345191108907

"RAKİBİMİZ BELLİDİR..."

"Bizim rakibimiz bellidir" diyen Kurum, "Rakibimiz ihmalkarlıktır. Sadece İstanbul diyeceğiz, yeniden İstanbul diyeceğiz. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları ve planlamaları kısa sürede paylaşacağız" diye konuştu.