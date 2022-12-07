Karamollaoğlu'ndan 'Allah akıl fikir versin' yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgaya ilişkin, "Meclis kavga mahalli olarak görülüyor, bu da normal karşılanıyor. Allah akıl, fikir versin" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgaya ilişkin, "Meclis kavga mahalli olarak görülüyor, bu da normal karşılanıyor. Allah akıl, fikir versin" diyen Karamollaoğlu, konuşmasında ekonomik kriz ve zincir marketler üzerinden devam eden tartışmalara yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

"YOKSULLUĞUN VE YOLSUZLUĞUN TEK SORUMLUSU CUMHURBAŞKANI VE ORTAĞIDIR"

"Kasıtlı olarak ülkemizin gündemini değiştirmeye matuf bir girişim, market zincirleri üzerinde koparılan fırtına oldu" diyen Karamollaoğlu, "Ekonomimiz alev almış, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Krizle mücadele etmesi gerekenler, krizi değil algıyı yönetmenin peşinde koşuyor. Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız, sonra da ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca da marketleri suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla suçlayacaksınız. Net olarak ifade etmek istiyorum. Bu ülkede zamların da enflasyonun da hayat pahalılığın da yoksulluğun ve yolsuzluğun da tek sorumlusu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve ortağıdır" diye konuştu.

https://youtu.be/saq5x-ejwo4