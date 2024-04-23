23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük’te kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü Gölcük'te coşku ile kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törende coşku ile kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yapılan Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni’ne; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, 23 Nisan Gölcük Belediye Başkanı Arhan Yazıcıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenk sunumu ile başlayan tören, günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından sona erdi. Kutlamalar kapsamında daha sonra Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nda program düzenlendi.

OKUL BAHÇESİNE BAYRAM COŞKUSU

İlkokul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri ile renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalara; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Okul bahçesini dolduran coşkulu kalabalık öğrencilerin birbirinden güzel gösterilerine alkışlarla destek verdiler. Birbirinden güzel halk oyunları gösterisi ve şovların ardından 23 Nisan haftası kapsamında ilçe genelince düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.