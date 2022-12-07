İzmir Torbalı’daki tehlikeli atık tesisi TBMM gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Torbalı’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapımına izin verilen tehlikeli atık tesisini Meclis gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM Başkanlığına sunduğu önergeyle; Torbalı’da özel bir firmaya ait yıllık 60 bin ton kapasiteli tehlikeli atık tesisi için İzmir Valiliği’nce ÇED Raporu gerekli değildir kararının hangi gerekçeyle alındığını ve fabrikanın kurulacağı alanın tarım ve sanayi alanı olarak geçmesine rağmen verilen izni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu.

Kurum’u temsil ettiği makamın gereğini yapmaya davet eden Sındır, “böylesi bir tesisin, toprağa, havaya ve sularımıza vereceği tahribatı gelecek kuşaklara anlatamazsınız. Bölgenin tarımsal üretim potansiyelini göz ardı ederek, üretime vereceği zararı hesaba katmadan aldığınız bu kararın altından kalkamazsınız. Çevreyi korumakla görevli olan bir bakanın böylesi tehlikeli bir atık tesisinin yapımına izin vermesi temsil ettiği makama yakışmıyor” dedi.

“ÇED DEĞİL, GEREKSİZ OLAN AKP!”

AKP iktidarı süresince verilen ÇED raporlarına ve ÇED gerekli değildir kararlarına dikkat çekerek sözlerine başlayan Sındır, “bugün sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre - doğa anlayışının göz ardı edilmesinin maalesef ülkece acı sonuçlarını yaşıyoruz. 20 yıldır AKP iktidarına çevremizi, doğamızı korumanın önemini anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Doğaya sadece rant gözlüğü ile bakan, doğayı plansız ve aşırı bir şekilde kullanarak kirleten bu zihniyet bugün çevre sorunlarının en büyük sorumlusudur. 20 yıllık iktidarı boyunca toplamda yapılan 81 bin 773 başvuru içerisinde ÇED olumsuz kararını sadece 24 kez, ÇED gerekli değildir kararını ise 28 bin 944 kez veren bir iktidar ile karşı karşıyayız. İzmir Torbalı’da yapılacak olan tehlikeli atık tesisi için bakanlık tarafından değerlendirme yapılmış ve Valilik kararı ile Çevre Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) gerekli değildir kararı alınmış. İnanılır gibi değil. ÇED’i gerekli kılacak tehlikeli atık miktarının en az ne olması gerekmektedir sayın bakan? Yılda 60 bin ton tehlikeli atık için hangi gerekçe ile en azından bilimsel bir değerlendirme yapılmasına ve bu bağlamda ÇED’e gerek görülmemiştir? Çevre değerlerini korumayan toplumların kalıcı ve sağlıklı gelişmesinin söz konusu olmayacağını unutmayın sayın bakan. Öyle görünüyor ki, ÇED değil aslında AKP ve onun Bakanı gerekli değildir” dedi.