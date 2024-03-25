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Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Kadıköy'de gövde gösterisi
İstanbul Kadıköy'de Yoğurtçu Parkında toplanan vatandaşlar Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi
SİYASET 25.03.2024, 17:08
İstanbul Kadıköy'de Yoğurtçu Parkında toplanan vatandaşlar Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy’de binlerle yürüdü.
Kadıköy Halk Dayanışmasının çağrısıyla Yoğurtçu Parkında toplanan Kadıköylüler Maçoğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştidi.
Yoğurtçu parkında başlayan yürüyüş Moda sahilinin ardından Bahariye caddesinde TKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun konuşmasıyla son buldu. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş sloganlarıyla yürüyüşe eşlik ett.
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