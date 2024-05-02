CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, CHP'nin Bursa için gelecek planlarını değerlendirdi

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, seçimlerden galip ayrılan CHP'nin Bursa için gelecek planlarını Herkes Duysun'a özel olarak değerlendirdi. Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, seçim zaferi sonrasında Bursa'da CHP'nin atacağı adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUK"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş sözlerine 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesi ile emekçi ve işçilerin daha mutlu, refah dolu günlerde yaşayabilmesi için iyi dileklerini sunarak başladı.

Seçim zaferini değerlendiren Nihat Yeşiltaş, "Başarmanın ön koşulu inanmaktır. Yıldırım İlçe Başkanlığımız döneminden beri bütün planımızı büyükşehiri kazanmak üzerine kurduk. Partiden ve sokaktan aldığımız inançla Mustafa Bozbey'i seçim zaferine ulaştıracağımıza inaniyorduk. Bizi başarıya ulaştıran bu inançtır." dedi.

"ÇOK KAPSAMLI BİR ADAY BELİRLEME SÜRECİ YAŞANDI"

Seçim zaferini getiren önemli noktalardan birisinin de doğru adayı seçmek olduğunu vurgulayan Nihat Yeşiltaş, " Tüm adaylarımız belirli ölçümlerin neticesinde kesin aday olarak belirlendiler. Bursa'da bir nevi 6'lı masa oluşturduk. Ben, dört milletvekilimiz ve büyükşehir adayımız ile birlikte ve il yönetiminden arkadaşlarımızla aday belirleme sürecinde ölçümler yaptık. Her ilçe için iki il başkan yardımcımızı görevlendirdik. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar görevli oldukları ilçelere giderek kimsenin haberi olmadan ayrıca çalışmalarını yaptılar. Tüm verileri genel merkezimizde toplayıp adayların da hakkını teslim ederek bir ölçüm süreci yaptık." dedi.