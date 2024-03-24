Son Dakika

CHP'li Vekil Yontar: ÖSYM kar etmesi gereken bir kuruluş mudur?

CHP Tekirdağ Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ÖSYM hakkında yazılı soru önergesi verdi

SİYASET 24.03.2024, 13:05
CHP'li Vekil Yontar: ÖSYM kar etmesi gereken bir kuruluş mudur?

CHP Tekirdağ Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ÖSYM hakkında yazılı soru önergesi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ÖSYM tarafından yapılan sınav ücretlerinin fahiş bir artışla 2024 yılı başında yüzde 165 oranında arttığını belirten Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, “Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına girecek olan bir öğrenci 2023 yılında sınav başına 115 lira öderken bu rakam 2024 yılı başında her oturum için 295 liraya çıkmıştır. Sadece Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek adaylar 295 lira, TYT ile birlikte Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testinden (YDT) herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 lira, tümüne girmek isteyen adaylar ise 885 lira yatıracaktır. Ayrıca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı için ödenen ücret 950 lira olup, sınava giren herkesin bütçesini yormaktadır. ÖSYM’nin 2023 yılında sınav geliri 1 milyar 257 milyon lirayı aşmakta olup, 2024 yılında sınav gelirinin 2 milyar lirayı aşacağı tahmin edilmektedir.” dedi.

Ülkenin  büyük bir ekonomik kriz içindeyken ve ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirten Yontar, 2024 yılı ÖSYM sınav ücretlerine gelen zamların üniversite okumak isteyen ve işe girebilmek için emek sarf eden gençlerimiz için büyük bir yük haline geldiğini belirterek, "Liseyi ve üniversiteyi bitirmiş olan gençlerimiz zaten işsizlik sorunu yaşarken bu sıkıntıların üstüne bir de fahiş sınav ücretlerinin eklenmesi, gençlerimizi ciddi şekilde mağdur etmekte ve bu yüksek fiyatlar nedeniyle sınava girmek lüks haline gelmiştir. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak sınav ücretlerinin tamamen kaldırılması veya sembolik bir ücret alınması gereklilik haline gelmiştir. En acı olanı da gençlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak için okumak yerine çalışmayı tercih eder halde bulunmalarıdır.” diyerek bakanlığa bir takım sorular yöneltti.

CHP'li Yontar yazılı soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

ÖSYM tarafından yapılan sınav ücretlerine yüzde 165 oranında zam yapılmasının gerekçesi nedir?  ÖSYM kar etmesi gereken bir kuruluş mudur? Memur maaşına yüzde 49,25 oranında zam yapılırken sınav ücretlerine yüzde 165 oranında zam yapılmasının sebepleri nelerdir? Sosyal devlet anlayışının gereği olarak sınav ücretlerinin tamamen kaldırılması hakkında bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Gençlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak için okumak yerine çalışmayı tercih eder hale gelmeleri hususuna nasıl bir çözüm bulunacaktır? Okumak isteyip sınav ücretini ödeyemeyen çocuklarımıza bakanlık nasıl ve ne şekilde destek vermektedir?

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13