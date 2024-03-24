CHP'li Vekil Yontar: ÖSYM kar etmesi gereken bir kuruluş mudur?

CHP Tekirdağ Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ÖSYM hakkında yazılı soru önergesi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ÖSYM tarafından yapılan sınav ücretlerinin fahiş bir artışla 2024 yılı başında yüzde 165 oranında arttığını belirten Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, “Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına girecek olan bir öğrenci 2023 yılında sınav başına 115 lira öderken bu rakam 2024 yılı başında her oturum için 295 liraya çıkmıştır. Sadece Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek adaylar 295 lira, TYT ile birlikte Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testinden (YDT) herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 lira, tümüne girmek isteyen adaylar ise 885 lira yatıracaktır. Ayrıca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı için ödenen ücret 950 lira olup, sınava giren herkesin bütçesini yormaktadır. ÖSYM’nin 2023 yılında sınav geliri 1 milyar 257 milyon lirayı aşmakta olup, 2024 yılında sınav gelirinin 2 milyar lirayı aşacağı tahmin edilmektedir.” dedi.

Ülkenin büyük bir ekonomik kriz içindeyken ve ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirten Yontar, 2024 yılı ÖSYM sınav ücretlerine gelen zamların üniversite okumak isteyen ve işe girebilmek için emek sarf eden gençlerimiz için büyük bir yük haline geldiğini belirterek, "Liseyi ve üniversiteyi bitirmiş olan gençlerimiz zaten işsizlik sorunu yaşarken bu sıkıntıların üstüne bir de fahiş sınav ücretlerinin eklenmesi, gençlerimizi ciddi şekilde mağdur etmekte ve bu yüksek fiyatlar nedeniyle sınava girmek lüks haline gelmiştir. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak sınav ücretlerinin tamamen kaldırılması veya sembolik bir ücret alınması gereklilik haline gelmiştir. En acı olanı da gençlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak için okumak yerine çalışmayı tercih eder halde bulunmalarıdır.” diyerek bakanlığa bir takım sorular yöneltti.

CHP'li Yontar yazılı soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

ÖSYM tarafından yapılan sınav ücretlerine yüzde 165 oranında zam yapılmasının gerekçesi nedir? ÖSYM kar etmesi gereken bir kuruluş mudur? Memur maaşına yüzde 49,25 oranında zam yapılırken sınav ücretlerine yüzde 165 oranında zam yapılmasının sebepleri nelerdir? Sosyal devlet anlayışının gereği olarak sınav ücretlerinin tamamen kaldırılması hakkında bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Gençlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak için okumak yerine çalışmayı tercih eder hale gelmeleri hususuna nasıl bir çözüm bulunacaktır? Okumak isteyip sınav ücretini ödeyemeyen çocuklarımıza bakanlık nasıl ve ne şekilde destek vermektedir?