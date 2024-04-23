Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar devam ediyor

Manisa'da ilk defa Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Darbuka Eğitimi kursu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da ilk defa Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi tarafından 200 saatlik Darbuka (Türk Müziği) Eğitimi kursu açıldı. Kurs emekli TRT Sanatçısı Turan Mamay tarafından veriliyor. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde 50 kursiyerin katılımı ile devam eden kursu Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Bayer ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ziyaret etti. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinin kurslarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş "Kursumuza ilgi yoğun oldu. İlçemizden yetenekli ve yeteneği keşfedilmemiş bir çok kursiyerimiz kursa katılım sağladı. Kursiyerlerimiz Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Manisalılara ücretsiz İlk konserini verilecektir. Kursiyerlerimize ve öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kurs eğitmeni emekli TRT Sanatçısı Turan Mamay ise "arkadaşlar çok yetenekli. eserlere ritim tutuyorlar. Çalışmalarımızda akademik olarak nota öğrenim, nota öğrendikten sonra eser içinde bir ritim saz nasıl icra edilir? Ritim çalarken bir eser nasıl okunur? bunları öğretiyoruz. Çok güzel türkülerimiz ve şarkılarımız var ve günün parçaları var. Çalışmalarımız verimli geçiyor" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Selda Özkan ise "Burada hem öğreniyoruz hemde güzel vakit geçiriyoruz. Müzikle dolu bir zaman geçiriyoruz. Darbuka çalmaya ritim tutmaya temelden başladık. Kursa severek geliyoruz. Ritim tutmayı ve darbuka çalmayı en kısa sürede başaracağız. Kursta emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.