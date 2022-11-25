CHP'li kadınlar 25 Kasım için meydanlarda

CHP Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.BURSA (İGFA) - Yurt genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Bursa'da da CHP İl Başkanlığı, İl Başkan Yardımcısı Turgut Özkan'ın da katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP’li kadınlar Kestel’de de CHP Kestel İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan’ın da hazır bulunduğu yürüyüşün ardından konuşan CHP Bursa İl Kadın kolları Başkanı Aysel Okumuş, “İktidarın kadını yok sayan politikalarına karşı, CHP olarak kadınları güçlendiren eşitlikçi politikaları hayata geçireceklerini belirterek, "Bu mücadeleyi kadın erkek bir arada vereceğiz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız” dedi.

Okumuş, 25 Kasım’ın dünya çapında şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günü olduğunu belirtti.

İktidara geldiklerinde yol haritalarının hazır olduğunu ifade eden Okumuş, "Kadını güçlendirecek eşitlikçi politikaları derhal uygulamaya koyacağız. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan büyük bir mücadele mirası var! Hiçbirimiz eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz! Bugün sokaklara çıkarken, haklarımızı ve demokrasiyi savunmak için bir arada olacağız, kadın erkek hep birlikte sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.