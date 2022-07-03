Çankırı’da seçimi Cumhur İttifakı adayı açık ara kazandı

Çankırı’nın Orta İlçesine bağlı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 87,02 oy ile Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı’nın Orta İlçesine bağlı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 87,02 oy ile Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Yeniden belde statüsüne geçen Dodurga’da AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oyla belediye başkanı seçilirken, Deva Partisi 23, Değişim Partisi 14, Memleket Partisi 21, Adalet Partisi 23, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah 41 oy aldı.