Bursa'nın 4 ilçesinde 'Muharrem İnce' ilgisi

Bursa’da Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye’nin tek yerli ve milli partisi olduklarını öne sürdü.BURSA (İGFA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ziyareti yapmak üzere geldiği Bursa’nın 4 ilçesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bursa İl Başkanı Güner Aklan’ın eşlik ettiği ziyaretlerde Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde pazar tezgahları ile esnafları ziyaret sonrasında sonra Mudanya’ya gelen İnce, burada Hasan Yıldırım başkanlığındaki ilçe yönetimi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Güzelyalı’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Muharrem İnce, Miço Kıraathanesi önünde halka seslendi.

“Esnaf ziyareti yapmaya geldik, her yeri miting alanına çevirmişsiniz arkadaşlar” diyerek partililere ve cesur yüreklere teşekkür eden İnce, el ele vererek geleceği geri almak adına hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Türkiye’nin tek yerli ve milli partisi olduklarını belirten Muharrem İnce, muhalefetin oluşturduğu 6’lı masaya göndermede bulunarak, “6’lı masa HDP ile gizli aşk yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı belli değil. Bizim kimseyle gizli aşkımız yok. Bizli yerli, milli ve Atatürkçü bir partiyiz” dedi.

Mevcut iktidarın Türkiye’nin geleceğini koruyamadıklarını iddia eden İnce, CHP’den neden ayrıldığına da yanıt verdi. İnce, “Neden CHP’den gittim biliyor musunuz? CHP'nin içine PKK'lılar da geldi, FETÖ'cüler de geldi! Onun için gittim” dedi.

Daha sonra Mudanya’da Memleket Partisi’ne yeni üye olan Rabia Turgut ve Münevver Kara’ya parti rozetlerine takan Genel Başkan Muharrem İnce, Gemlik’e geçti. Gemlik’te de yoğun ilgiyle karşılaşan İnce, burada da gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.