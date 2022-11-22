Bursa'da Saadet Partisi'nden 'Kitap Günleri' ziyareti

Bursa'da Saadet Partisi İl Başkan Yardımcılarından Ali Osman Karahan, Salih Kocatepe ve Taner Keleş bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günleri'ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı ‘Kitap Günleri’ sevenleriyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Saadet Partililer de yayınevlerini ziyaret ederek stant görevlileriyle tek tek sohbet ettiler.

Yayınevi görevlileri ziyaretten ötürü Saadet Partililerden memnun kaldıklarını dile getirdiler.