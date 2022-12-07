Bıçaklı saldırıya uğurlayan Yenilik Partisi Genel Başkanı'ndan videolu mesaj

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlının yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ozturkyilmazYP/status/1600521404675497984