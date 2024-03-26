Başkan Selvitopu, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu

Karabağlar Belediyesi'nin her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar yemekleri devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen hafta şehit yakınlarıyla gerçekleşen buluşmanın ardından bu kez gaziler ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi. Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki buluşmaya, Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, TEMAD yöneticileri, gaziler, gazi yakınları ve meclis üyeleri katıldı.İZMİR (İGFA) - Sofra duasıyla oruçların açılmasının ardından tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Daha sonra Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi adına Erkan Çağın'la Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi adına Gazi Astsubay İbrahim Yılmaz birer konuşma yaparak, iftar nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da konuşmasına, bu ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anarak başladı. Hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler dileyen Başkan Başkan Selvitopu, “Bugün bağımsız bir vatanda böyle sofraları paylaşabiliyorsak, ülkemiz dünyayla rekabet edebilir durumdaysa, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onları unutmadığımız sürece dimdik ayakta kalmaya devam ederiz” dedi.

ÇANAKKALE RUHU Geçen günlerde hep birlikte Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünü kutladığımızı hatırlatan Başkan Selvitopu, “O Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak özgür Türkiye'nin doğmasına giden yolun ışığı olmuştur. Bu ruh yurtseverliktir, toplumuna inanmaktır. Bizler de kendi toplumumuza inanacak ve şehit ailelerine, gazilerimize sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Ramazanın saygının, sevginin, hoşgörünün, dostluğun paylaşıldığı, dargınların barıştığı bir ay olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bizler de bu sofralarda paylaşmanın, birlikteliğin tadını alıyoruz. Ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Ancak sıkıntıları dayanışmayla aşmayı bilen bir toplumuz. Hepinize iftarımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.

İftarın sonunda dernek yöneticileri Başkan Selvitopu'na çiçek vererek teşekkür etti.