Bursaspor, Anadolu Efesi'i devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30 hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım’ı ağırlayan Anadolu Efes mücadeleden 98-90 mağlup ayrıldı Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Normal sezonun 30 hafta karşılaşmasının ardından Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk sırada tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım’ı ağırlayan Anadolu Efes mücadeleden 98-90 mağlup ayrıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Normal sezonun 30. hafta karşılaşmasının ardından Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk sırada tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes karşılaşmaya Beaubois, Elijah, Rıdvan, Ercan ve Jones beşi ile çıkarken, maçtaki ilk sayıları Ercan ve Jones ikilisinden buldu ve üçüncü dakikaya 8-7 önde girdi. Elijah’ın basketinin ardından Jone ve Ercan ikilisi birer isabet daha buldu ve ev sahibi ekip yeşil beyazlılar karşısında beşinci dakikada 14-13 öne geçti. Anadolu Efes, Rıdvan’ın üçlüğü ile 5:30’da skor 17-16’ya gelirken, Jones ve Ercan ile skor bulmaya devam etti ve çeyreğin son dakikasına 25-24 geride girdi. Kalan bölümde Rıdvan bir basket daha buldu ve mücadelenin ilk 10 dakikasını 32-26 Bursaspor İnfo Yatırım'ın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyrekte ilk Anadolu Efes'in ilk basketi Jones’tan gelirken, Thompson ve Daum’un sayıları ile 15. dakikada skor 36-42’ye geldi. Çeyreğin ikinci beş dakikalık bölümünde mavi beyazlılar Daum, Doğuş ve Ercan ile skor üretti ve soyunma odasına 48-44 Bursaspor İnfo Yatırım önde girdi.
Anadolu Efes ikinci yarıya Elijah’ın beş sayısı ile hızlı başladı, 22. dakika 49-53’lük skor ile geçildi. Jones ve Thompson’ın sayılarının ardından Rıdvan da faul çizgisinde iki isabet buldu ve 25. dakikada skor 55-60’a geldi. Takip eden bir dakika içinde skor 55-65 olunca Anadolu Efes'te coach Tomislav Mijatovic mola aldı. Mola dönüşünde Elijah ile iki, Erkan ve Beaubois ile üçer sayı buldu ve maçın son 10 dakikasına konuk ekip 75-63 önde girdi. Final periyodunda Anadolu Efes Erkan ve Beaubois’nın sayıları ile başladı ve 31. dakikada skor 68-75’e geldi. Doğuş, Burakcan ve Jones ile sayı yemeden skor üretmeye devam etti ve 33:30’da karşılaşmada skora denge geldi: 75-75. Thompson ve Jones’ın sayıları ile 37. dakikada skoru 82-85’e getirdik. Beaubois ve Elijah da bu bölümde skor bulurken, 39. dakikaya 88-93’lük skor ile girildi. Faul çizgisinde iki isabet bulan Thompson son 45 saniyede skoru 90-93’e getirdi. Kalan sürede Bursaspor farkı korumayı bildi. Karşılaşma 98-90 Bursaspor İnfo Yatırım üstünlüğü ile tamamlandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis
Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6
Bursaspor Info Yatırım: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran
1. Periyot: 26-32
Devre: 44-48
3. Periyot: 63-75
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17