Başkan Ergün, gençlerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile birlikte “Genç Projeler” adı verilen etkinlikte öğrenciler ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Ortaya koyduğu hizmet ve yatırımlarla 7’den 70’e herkese dokunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhan Otel’de düzenlenen “Genç Projeler” etkinliğinde gençlerle buluştu. Programda, Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve MHP Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe de yer aldı. Gençlerle buluşulan programın moderatörlüğünü de yapan Başkan Ergün, Kasapoğlu’na ve Akçay’a gençler adına sorular sordu. Başkan Ergün, programın sonunda gençlerin sorularını da yanıtladı. Manisa’da okuyan öğrenciler şehri gördükten sonra buradan ayrılmak istemediklerini ve Cengiz Ergün’ün yatırımlarıyla şehrin bambaşka bir çehreye büründüğünü söylediler.

“Şimdi yeni hedefimiz, Manisa’mızı gençlerin şehri yapmak”

2009 yılından bu yana kadınların, çocukların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın öncelikli olduğu proje ve hizmetleri üretmenin çabası içinde olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızı Gençlik merkezleri, MABEM kursları, spor tesisleri, sosyal alanlar, parklar, kafeler, alışveriş merkezleri ve prestij caddelerle gece-gündüz yaşayan bir şehir haline getirdik. Bütün bunlarla şehrimizde yaşayan gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini amaçladık. Şimdi yeni hedefimiz, Manisa’mızı gençlerin şehri yapmak. Baharla birlikte yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yıllardır şehrimize yaptığımız uzun ve yoğun süreçli altyapı yatırımları, nihayet siz değerli gençlerimize daha dinamik bir kent yaşamı sunacak verimliliğe ulaştı. Sıradaki hizmetlerimizi yaşamınızı kolaylaştıracak ve değer katacak bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu yeni dönemi “Genç Manisa” olarak nitelendiriyoruz. Eğitim desteklerinden, dijital alandaki fırsatlara, renkli atölyelerden konser ve festivallere, spordan kültür sanata, doğa ve deniz kamplarından kültür gezilerine, sosyal yaşamda parçası olmak istediğin her alanda yeni tesisler ve çağdaş sosyal mekânlarla çok daha aktif ve keyifli günler geliyor” dedi.



BAŞKAN ERGÜN, ‘GENÇ MANİSA KART’ HAKKINDA BİLGİ VERDİ Başkan Ergün, konuşmasının devamında, “Hayallerinizi ve beklentilerinizi gerçekleştirme yolunda yapacaklarımıza “Genç Projeler” adını verdik. Genç Manisa’yı Genç Projelerle daha dinamik hâle getirecek, gelişimin ve güçlü bir sosyal yaşamın merkezi yapacak, pek çok hizmet ve yatırım planladık. Bunlardan biri de Genç Manisa Kart. Size özel tasarlanan Genç Manisa Kart ile şehrimizde çok sayıda avantaja kavuşacaksınız. İndirimler, ücretsiz ikramlar, etkinlik biletleri, çekilişler gibi yaşamınıza bir nebze de olsa renk ve keyif katacak pek çok fırsatı Genç Manisa Kart’la sizlere sunmuş olacağız” dedi.

İhtiyaç sahibi gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini Büyükşehir karşılayacak

İhtiyacı olan Manisalı gençlerin üniversite sınavlarına giriş harçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini ifade eden Başkan Ergün, “Ayrıca eğitim öğretim süreleri boyunca çeşitli desteklerle eğitim yaşamınızda yanınızda olacağız. Liseli ve Üniversiteli gençlerimiz, Genç Manisa Kart aracılığıyla pek çok fırsat ve avantajdan yararlanacak” açıklamasını yaptı.



ESKİ HUZUREVİ ÖĞRENCİ YURDU OLACAK Gençlere yönelik projelerini anlatmaya devam eden Başkan Ergün, “Yunusemre ilçemizdeki mevcut Huzurevi binamız, Kızılay işbirliğiyle hayata geçireceğimiz yeni binasına taşınacak. Taşınmanın akabinde söz konusu binayı öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak şekilde yenileyip teknolojik imkânlarla donatarak, gençlerimize kaliteli ve konforlu bir yurt binası olarak sunacağız. Öğrenci yurdumuzda, ilçelerimizden eğitim için şehir merkezine gelen gençlerimize öncelik vereceğiz. Yeni gençlik merkezleri, yeni kütüphaneler, gençlik festivalleri, kayıt stüdyoları, tiyatro kulüpleri, yazarlık atölyeleri, ritim ve dans kulüpleri, koku tasarım atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi, robotik ve dron atölyeleri, gökyüzü gözlem kampları gibi çok sayıda sosyal ve kültürel projeyi sizlere sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.



TEKNOLOJİ VE BİLİM MERKEZLERİ YAPILACAK Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle TEKMER adı altında bir Teknoloji Merkezi kuracaklarını belirten Başkan Ergün, “Bu merkezde genç girişimci arkadaşlarımıza mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık ve ofis hizmetleri sağlayacağız. Bir diğer projemiz de Bilim Merkezi projemiz olacak. Bilimsel ve teknolojik yenilikleri bu merkezimiz aracılığıyla yakından takip edeceksiniz” dedi.

4 yeni kültür merkezi inşa edilecek

Manisa’ya 4 yeni kültür merkezi kazandıracaklarının altını çizen Başkan Ergün, “Eski garajın olduğu bölgede Atamızın adını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi de bunlardan bir tanesi olacak. Bu merkezimizi şehrimizin en prestijli yapılarından biri olarak hızla inşa edip, tamamlamayı hedefliyoruz. Atatürk Kültür Merkezimizin içinde 24 saat açık kent kütüphanesi olacak. Ayrıca büyük bir tiyatro salonunu da bu merkezimizin içinde sizlerin hizmetine sunacağız.

SPOR ADASI GENÇLERİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK Spor Adası projesi hakkında gençlik buluşmasında bilgi veren Başkan Ergün, “Gençlik kafesi, basketbol, voleybol, futbol sahaları, tenis kortları, fitness salonu, spor salonları, koşu parkuru, yürüyüş yolları, kapalı ve açık yüzme havuzu ile gençlerimize hitap edecek özellikte sosyal yaşam alanlarının olduğu önemli bir projeyi de şehrimize kazandıracağız” dedi.



ATATÜRK KENTPARK’IN İÇERİSİNE AMFİ TİYATRO YAPILACAK Kültür ve sanat açısından da önemli projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Şehrimizin renkli yaşam alanlarından Atatürk Kentpark alanında gençlerimizi kültür sanat etkinlikleriyle buluşturacak Amfi Tiyatro yapacağız. Kentimizin sosyal ve kültürel hayatına değer katacak olan 650 izleyici kapasiteli amfi tiyatroda gençlerimiz sahne sanatları etkinlikleriyle sevdikleri sanatçıları izleme imkânı bulacak. Kültür sanatın coşku dolu dünyasında yaşamınıza değer katacağız. Burada sayamadığımız daha birçok projemiz var. İnternet sitesinden ve broşürlerden takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



ATA’MIZIN DEDİĞİ GİBİ, “BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR” Başkan Ergün, konuşmasının sonunda, “Sizler ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatlarısınız. Ülkemizin aydınlık geleceği olan siz değerli gençlerimizin hayallerine giden yolu yapmak, yaşadığınız şehri sevdiğiniz şehir haline getirmek bizlerin asli görevidir. Sizlerin ve çocuklarımızın geleceği için yaptığımız her yatırım bizleri ayrıca mutlu ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünün ışığında siz değerli gençlerimiz için ne yapsak az. Ama daha yapacak çok işimiz var. Hep birlikte el ele bu güzel şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz. Burada sizlerle birlikten olmaktan mutlu olduğumu bir kez daha ifade ediyor. Eğitim hayatınızda ve yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.