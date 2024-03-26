Baki Coşkun: "Makam aracıyla seçim çalışması helal değil"

Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, Melikgazi’yi yaşanır hale getirecek projelerinin hazır olduğunu belirtirken mevcut başkanların adil olmayan yarış yöntemlerini seçtiklerini belirtti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Baki Coşkun, “Örnek mahalleler kuracağız. Belediyenin elinde bulunan evleri yeni evlenmiş çiftlerimize ve emeklilerimize uygun fiyatla kiraya vereceğiz. İnsan odaklı bir çalışma metodumuz var. Bunun için de yaşadığımız alanlara karakter katmamız gerekiyor. İlçemizin tarihi mozaiğini öne çıkararak bunu başaracağız. Bizim ilçemiz 54 ilden büyük ve ilçeler arasında en büyük 17. İlçe. Nüfusu yoğun, alanı dar bir ilçemiz var. Bunun için farklı metodları bir arada kullandığımız ve kaliteli bir yol haritamız var.” dedi. Mevcut yönetimin hizmet anlayışını eleştiren Coşkun, “Melikgazi’de doğayla iç içe bir alan yok. Yaşam kalitemiz çok düşük. Her yeri bina yaparak nereye varacağız? Yaparken hep apartman hep beton. Ne sosyal etkinlik alanları ne parklar bahçeler var. İyi ki seçim var da bunlar akıllarına geliyor. 20 yıldır dikey mimari inşa ediyordun ne oldu da şimdi yatay mimari diyorsunuz? Zaten sizin elinizde değil miydi uygulamak? Bir sonraki seçimlerde yine aynı vaatleri mi vereceksiniz?” şeklinde konuştu.

SP Melikgazi Başkan Adayı Coşkun, “Biz belediye başkanı olunca mesai saatlerinin dışında parti çalışmamızı yapacağız. Makam araçları ile seçim çalışmalarına katılmayacağız. Makam aracıyla seçim çalışması helal değil. Tanıtım işlerini sadece cebimizden çıkacak paralardan yapacağız, milletin parasını seçim için kullanmayacağız.” açıklamasında bulundu.