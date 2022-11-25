AK Partili kadınlar 'şiddete karşı' Bursa'dan seslendi

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İl yürütme ve yönetim kolları üyeleri ile kadın kolları teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti’nin 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu belirtti.

Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olmalarının yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Gözükara Durmaz, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik. Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok” dedi.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİK

Kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğuna işaret eden Emel Gözükara Durmaz, "Apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik.2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk.2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik.2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık, TCK’da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık.2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini Anayasa’da düzenledik” diye konuştu.

Gözükara Durmaz, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdiklerini anlattı.