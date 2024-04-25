Son Dakika
Adıyaman'da düğünde havaya ateşe gözaltı
Adıyaman’da, düğünde rastgele havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
GÜNDEM 25.04.2024, 10:03
Adıyaman’da, düğünde rastgele havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsalda bir düğünde havaya rastgele ateş açtığı belirlenen M.K.B’nin adresine düzenlenen basında 1 av tüfeği ve şarjörü, av tüfeği kartuşu, kurusıkı tabanca ile şarjörü ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen tüfek ve fişekleri muhafaza altına alınırken, M.K.B., gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Başakşehir
|33
|49
|6. Rizespor
|33
|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
|33
|45
|9. Alanyaspor
|33
|45
|10. Sivasspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|33
|41
|12. Samsunspor
|33
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|34
|74
|3. M.City
|32
|73
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|33
|53
|7. Newcastle
|33
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Bournemouth
|34
|45
|11. Brighton
|32
|44
|12. Wolves
|34
|43
|13. Fulham
|34
|42
|14. Crystal Palace
|34
|39
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|34
|33
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü