AK Partili Çelik: Bu çıkmaz sokaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır." dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez" dedi.
"Türkiye’nin “mavi vatan”ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır" diyen Çelik, paylaşımında, "Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır" ifadelerini kullandı.
Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkelerin Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli olmadığını ifade eden Çelik, "Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir" dedi.
https://twitter.com/omerrcelik/status/1532698479386103808
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