Türkiye İMSAD'dan sektöre aylık rapor

Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2024 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Şubat 2024’te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 arttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2024 sonuçları açıklandı.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre; inşaat malzemesi sanayi üretimi bu yılın şubat ayında 2023 yılı şubat ayına göre yüzde 24,7 arttı.

Böylece ocak ayından sonra şubat ayında da inşaat malzemesi sanayi üretiminde artış gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayındaki üretim artışı geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

17 ALT SEKTÖRDE ÜRETİM ARTTI

Türkiye İMSAD raporuna göre,2024 yılının ilk iki ayında inşat malzemesi sanayi üretiminin alt sektörlerinde farklı üretim gelişmeleri yaşandı. 2024 Ocak- Şubat döneminde 17 alt sektörde üretim geçen yılın ilk iki ayına göre artarken, 5 alt sektörde üretim azaldı.Raporda; 2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimleri ortaya çıktığı ifade edilirken 2024 yılında da benzer eğilimin devam ettiği belirtildi.

2024 yılının ilk iki ayında; demir çelik çubuk profil üretimi yüzde 30,4, hazır beton üretimi yüzde 29,1, çimento üretimi yüzde 26,7, demir ve çelikten inşaat ürünleri üretimi yüzde 24,5 ve inşaat camları üretimi yüzde 23,0 artış gösterdi. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,2 ve seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 19,4 azaldı. Metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 5,7, demir çelik radyatör üretimi yüzde 7,6 ve birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi de yüzde 10,9 düştü.

Yerel seçimler sonrası Nisan ayında ise birçok belirsizliğin geride kaldığına işaret edilen raporda;ekonomi yönetimi ve politikalarının aynen devam ettiği ve siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı belirtilirken, döviz kurlarında sıçramalar yaşanmadığı belirtildi. İnşaat sektöründe iş koşullarının da nisan ayında bu unsurlar ile şekillenmeye başladığı aktarıldı.

Yüksek finansman maliyetlerinin inşaat sektöründe işleri sınırlayan en önemli unsur olarak öne çıktığı ifade edilen raporda, nisan ayında yüzde 30,8 oranla finansman sorunlarında artış görüldüğü ve işgücü eksikliğinin genel bir sorun olarak daha sınırlı etki yaptığına değinildi.

İnşaat sektöründe yılın geri kalanında talep seviyesi ve finansal sorunların belirleyici olacağı ve muhtemelen 2024 yılının ilk yarısının sonuna kadar bu kısıtlayıcı koşulların süreceği belirtildi.

Raporda inşaat malzemesi sanayine dönük talebin de buna bağlı olarak ikinci çeyrekte de sınırlanacağı ifade edildi.

Ayrıca raporda dünya ekonomisindeki büyümedeki durum ise tablolalara şöyle yansıdı: