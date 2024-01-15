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AK Parti Mardin İl Başkanı gazetecilerle buluştu

SİYASET 15.01.2024, 18:20
AK Parti Mardin İl Başkanı gazetecilerle buluştu

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler münasebetiyle Mardin ve ilçelerinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Özel bir otelde gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin’de yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Basın sektörü temsilcilerimiz  ilimizde yürütmüş olduğumuz faaliyetleri, yapılan yatırımları, hizmetleri halkımıza ulaştırarak, devlet ile vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görevi üstlendiğini söyledi.
Bu vesile ile Mardin’de görev yapan bütün çalışan gazetecilerin günü gecikmiş olmasına rağmen tebrik ettiğini ifade eden Alma,” Şu anda 31 Mart yerel seçimlere odaklandık. Mardin ve ilçelerine en doğru ve halkın istediği adayı seçmek için çalışıyoruz. İnşallah bu hafta adaylarımız açıklanacaktır” dedi.

Mardin’de devam eden 750 yataklı şehir hastanesi inşaatı bütün hızıyla devam ettiğini kaydeden Alma,” 2025 yılında tamamlanacak olan şehir hastanemiz için ek yeni bir bütçe ilave edildi. Eski Mardin’de bulunan otopark inşaatı sorunu çözüldü. 2 katı tıraşlanarak inşaatı bitirilecektir. İş kur da 2 bin kişi istihdam edildi. Önümüzdeki günlerde bin kişi daha ek ilave istihdam edilecek. Çevre yolu projesini inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Güney imar  projesi çevre yolu bu dönem için müjdesini verebilirim. Önümüzdeki günlerde Mardin için çok güzel şeyler olacaktır” dedi.

Bir gazetecinin Ahmet Türk’ün adaylıktan vazgeçtiği sorusunu ise  "Yani adaylıktan neden çekildiği ile alakalı bir kaç spekülasyon var. Ama dediğim gibi biz bu dönemde henüz kendi adaylarımızla ilgileniyoruz."  Şeklinde cevap verdi.

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