Başkan Altay'dan Anneler Günü mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Annelerin sevgi ve fedakârlığın vücut bulmuş hali olduğunu ifade eden Başkan Altay, vatanımız için evlatlarını toprağa veren şehit anneleri ve çocukları için savaşan Gazzeli anneler başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Annelerimiz, sevgi dolu yürekleriyle hayatımıza ışık tutan, fedakârlıkları ve özverileriyle bizlere her daim rehber olan yegâne varlıklardır. Annelerimiz sevgi ve fedakârlığın vücut bulmuş hali; sabrın ve şefkatin yegâne timsali; aile kavramının ve toplumumuzun en temel harcıdır.

Annelerimizin her birinin hikâyesi, fedakârlık ve seviyle dokunmuş bir destandır. Onların emekleri, gözyaşları ve duaları, bizlere daha güçlü, daha umut dolu bir gelecek inşa etmemiz için ilham vermektedir.

Her birimiz, annelerimizin şefkatli ellerinde büyüdük, onların sevgisiyle güçlendik ve onların dualarıyla bu günlere geldik. Bize düşen onlara hayırlı evlat olabilmek, onların rızalarını ve hayır dualarını alabilmek olmalıdır.

Anneler Günü vesileyle, çocukları için, vatanları için İsrail’in zulmüne karşı direnen Gazzeli kahraman anneleri de hürmetle anıyorum. İnşallah zafer imanlı kalpleriyle soykırıma karşı direnen annelerin ve Filistin halkının olacaktır.

Bu duygularla, vatanımız için evlatlarını toprağa veren şehit anneleri ve çocukları için savaşan Gazzeli anneler başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”