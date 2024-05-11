Başkan Kınay’dan İZMİRGAZ ziyareti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim sürecinde söz verdiği gibi tüm vatandaşların doğalgaza erişmesi için düğmeye bastı. İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik’i ziyaret eden Başkan Kınay, Karabağlar’da doğalgazın bulunmadığı mahallelerde çalışmaların hızlıca başlaması talebinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler ve Fen İşleri Müdürü Özgür Aras’ın da katıldığı toplantıda Başkan Kınay, Karabağlar’da doğalgazın olmadığı mahallenin kalmaması için çalışacaklarını belirterek, doğalgazın vatandaşın alması, kamunun ise vermesi zorunlu bir hizmet olduğunun altını çizdi. Yaşanan doğalgaz sıkıntısı için bu sorunu sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözmek istediklerini vurgulayan Başkan Kınay, “Başlayabileceğimiz alanlarda hızlı bir şekilde çalışmaya başlamak istiyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ KIŞA KADAR GETİREBİLDİĞİMİZ HER YERE DOĞALGAZI GETİRMEK İSTİYORUZ”

Sokak sokak, mahalle mahalle hızlıca çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Kınay, “Önümüzdeki kışa kadar getirebildiğimiz her yere doğalgazı getirmek istiyoruz” ifadelerini kullanarak doğalgaz konusunda Karabağlar Belediyesi olarak atılması gereken tüm adımları atacaklarının altını çizdi. 540 hektarlık riskli alan ilan edilen bölgenin planlaması hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, bu riskli alan bölgesine ilişkin planlama süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden doğalgazın imar planlarıyla eşzamanlı bir şekilde sürdürülmesini istediklerini belirtti.

“KARABAĞLAR MODELİ OLUŞTURACAĞIZ”

Tamamen belediyenin yetkisinde olmayan konulara ilişkin gerekli iletişimin kurulması mesajını veren Başkan Kınay, riskli alan ve imar planlamalarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeniden görüşmelerin ve değerlendirmelerin yapılmasını işaret etti. Yaz döneminde çalışmaların başlamasını istediklerini belirten Başkan Kınay, ortak niyet ve samimiyet çerçevesinde Karabağlar’da doğalgazın gelmediği mahallenin kalmaması için çalışacaklarını ifade etti. ‘Karabağlar Modeli’ oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, “Karabağlar; en çok çalışan, en çok konuşan ve en çok hakkını alan belediye olacak” dedi.