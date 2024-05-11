MÜSİAD üyelerine finansal okur yazarlık eğitimi

Ülke ve Bursa ekonomisini geliştirme odaklı öncü üyelerinin rekabet rekabet gücünü artırmak için çalışmalarını sürdüren MÜSİAD Bursa Şubesi, ‘Finansal Okur Yazarlık’ eğitimi ile önemli bir etkinliğin daha altına imza attı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nde düzenlenen ve Doç. Dr. Elif Yücel’in konuk olduğu programa, MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak’ın yanı sıra Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, Finansal Hizmetler, Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özgeriş, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

SEKTÖR KURULLARIMIZ ÜYELERİMİZE KATKI SAĞLIYOR Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, üyelerinin beklenti ve taleplerine göre çalışmalarına yön verdiklerini belirterek; ”Üyelerimin ticari olarak gelişimi noktasında hem firmalarımız hem de girişimcilerimizi geliştirmek adına bir çok çalışma ve proje yürütüyoruz. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile yaptığımız iş birlikleri sonucunda bir çok farklı alanda kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu anlamda sektör kurullarımız çok değerli bir misyon üstleniyor. Tüm kurullarımıza teşekkür ediyorum.” dedi





AMACIMIZ ÜYELERİMİZİN REKABET SEVİYESİNİ ARTIRMAK MÜSİAD olarak hedeflerinin her zaman gelişlim olduğunu belirten Başkan Şenocak, “Asıl amacımız her zaman çeşitli programlarla gelişim kaydederek rekabet seviyesini yukarılara çıkarabilmektir. Üyelerimizin uluslararası alanda da rekabetin seviyesinin yüksek olmasını amaçlıyoruz. Devletimizin verdiği desteklerin yanı sıra firmalar olarak da bu birlikteliklerimizi sağlamamız gerekiyor. Bugünkü programımız da ekonomik ve finansal açıdan kendimizi geliştirmemiz adına çok önemli.” şeklinde konuştu.



EKONOMİK KRİZLER FİNANSAL FARKINDALIĞIN ARTMASINA SEBEP OLDU Serbest piyasaya geçiş sonrası finansal farkındalığın öneminin bir hayli arttığını belirten MÜSİAD Bursa Finansal Hizmetler, Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özgeriş, “Özellikle son yıllarda küresel boyutta meydana gelen finansal krizler sonucu sermaye piyasalarında oluşan yatırım çeşitliliği ve yatırım uygulamalarındaki değişim süreci finansal farkındalığın önemini çok artırmıştır. Finansal okur yazarlık eğitimleri bu anlamda karmaşıklaşan sistemin bir rehberi olarak doğru yatırımlar yapmaya yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

DOĞRU FİNANSAL KARARLAR İÇİN FİNANSAL BİLGİYE SAHİP OLUNMALI

Sunumuna finansal okur yazarlığın kısa bir tanımı ve doğru finans yönetiminin nasıl olması gerektiğini belirterek başlayan Doç. Dr. Elif Yücel,” Finansal okul yazarlık yerinde doğru finansal kararlar alınabilme yeterliliği olarak tanımlanabilir. Finansal ürünler artık çok çeşitli, türev ürünler birbirinden türetilmiş ürünler ve hatta kripto para diye bir gerçeğimiz var artık. Fakat finansal bilgiler etkin olmayan piyasalarda her zaman doğru sonuçlar doğurmaz. Bu yüzden finansal okur yazarlık her zaman yatırım yapmak anlamına gelmez.” dedi.