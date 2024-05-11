AKOM'dan sağanak yağış uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre; İstanbul’da yağışların gün boyu devam etmesi ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuvvetli şekilde (20-45km/s) esmeye devam edeceği ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü tekrardan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre; İstanbul’da yağışların gün boyu devam etmesi ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 14-18 DERECE ARALIĞINDA SEYREDECEK

Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuvvetli şekilde (20-45km/s) esmeye devam edeceği ve beraberinde il genelinde kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 17 Mayıs'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 18-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.