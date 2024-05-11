Nusret Acur’dan aracı kurşunlanan meclis üyesine geçmiş olsun mesajı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Meclis Üyesi İlhami Bayrak’ın aracının kurşunlanması ile ilgili açıklamada bulunarak geçmiş olsun dileklerini ve süreci takip ettiklerini bildirdi.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, “İYİ Parti’mizin Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Meclis Üyesi, yol arkadaşımız İlhami Bayrak’ın aracının önceki gece kurşunlandığını öğrenir öğrenmez sürece müdahil olduk. Sayın Valimiz Seddar Yavuz da kurşunlanmanın ardından bizleri arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de sürecin aydınlatılması için çok hassas bir süreç yöneteceklerini ifade etmişleridir. Valiliğimiz ve Emniyetimiz geniş çaplı bir araştırma yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ederken, İlhami Bayrak’a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.