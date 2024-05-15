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Cemil Meriç öğrencilerinden muhteşem performans

KÜLTÜR-SANAT 15.05.2024, 13:21
Cemil Meriç öğrencilerinden muhteşem performans

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler “tut elini” tiyatro gösterisiyle duygulandırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği kapsamında Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel gereksinimli öğrencileri tiyatro gösterimi düzenledi. Her geçen gün kişisel gelişimine katkıda bulunan eğitimler alan 17 öğrenci artık kendi durumlarını ifade edecek seviyeye geldi. Bu kapsamda kadrosu özel gereksinimli bireylerden oluşan “uzat elini” adlı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Tiyatroya Büyükşehir Belediyesi Bakanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ufuk Koçak, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Elif Karagün, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, Kağıtspor İzci Grubu, Kızılay İzmit ve Kartepe temsilcileri, Yeşilay İzmit ile Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu temsilcileri katıldı.

ÖZEL BİREYLERDEN GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerden tiyatro grubunda yer alan öğrenciler, tiyatro eğitimcisi İbrahim Şahin’in hazırladığı “uzat elini” adlı tiyatro oyununa 8 ay boyunca özverili bir şekilde çalıştı. Öğrenciler aldıkları eğitimler doğrultusunda Engelliler Haftası kapsamında SDKM sahnesinde unutulmaz bir tiyatro gösterimi sundu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşamlar Merkezinde müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, değerler eğitimi, akademik değerler, bahçecilik, bireysel eğitim, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim alan öğrenciler kendi duygularını ifade edebilecek seviyeye geldi. Öğrenciler kendi duygularını anlatan müzikal tiyatroda sergiledikleri muhteşem performansla göz doldurdu.

FEDAKÂRLIK VE ÖZVERİ

Tiyatro gösterisine katılan Figen Büyükakın, eğitimciliğin elini taşın altına koymaktan korkmayarak fedakârca yapılması gereken bir meslek olduğuna dikkat çekti. Figen Büyükakın, “Çözülemeyecek hiçbir sorun yok, yeter ki uzatılan eli fedakârca tutmaya çalışalım. Uzatılan elleri tutmazsak başıma gelen akıbetlerden kendimizi kurtaramayız. Cemil Meriç Yaşam Merkezi bir örnek, biz en iyi öğretmenlerimizle yola devam ediyoruz. Ben bugün kendimi özel bir bireyin annesi olduğum için şanslı hissediyorum. Biz her türlü zorlukla mücadele etmek zorunda olan anneleriz fakat öbür dünyada mükâfatlandırılacağımızı düşünerek, bu dünyada ödüllendirilmiş anneleriz. Özel birey annelerine sesleniyorum lütfen vazgeçmeyin çocuğunuzdan, biz vazgeçmiyoruz. Cemil Meriç Yaşam Merkezi öğretmenlerimizin gösterdikleri fedakârlıkla çözülemeyecek hiçbir sorun yok” diyerek duygularını ifade etti. Daha sonra özel öğrencilere özveriyle tiyatro eğitimi veren emekli Devlet Tiyatro Sanatçısı İbrahim Şahin’e hediyesini takdim etti.   

ŞAHİN: ONLAR BANA İNSANLIĞI ÖĞRETİYOR

Özel öğrencilere 8 ay boyunca özel bir eğitim veren Şahin konuşmasında Cemil Meriç Yaşam Merkezi öğrencilerinin kendisine çok şey öğrettiğinden bahsetti. Şahin, “Ben onlarla öğreniyorum. Onlar bana daha çok şey öğretiyor, insan olmayı öğretiyor. Bir an olsun uzattığınız el sizi başka yerlere taşıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi çok başka bir yer, ilk gittiğinizde size hoş geldiniz derken yüzünüze bakmazlarsa yanlış anlamayın. Öğretmenlerimiz pür dikkat öğrencilerimizle ilgileniyorlar. Mesleği bu özveriyle gerçekleştirme biçimi bile bana çok şey öğretiyor. Bu bakımdan yol açan önderlik eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve burada çalışanlara, yöneticilere ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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