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Çocuklarda bu şikayetleri hafife almayın

Nev Esentepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm Dr Gökçe Nur Öztürk, çocuklarda görülen ve özellikle son günlerde artan kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin nedenleri ve bu durumdan korunmak için neler yapılabileceği hakkında açıklamalarda bulundu

SAĞLIK 27.03.2024, 15:06
Çocuklarda bu şikayetleri hafife almayın

Nev Esentepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Gökçe Nur Öztürk, çocuklarda görülen ve özellikle son günlerde artan kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin nedenleri ve bu durumdan korunmak için neler yapılabileceği hakkında açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Son zamanlarda giderek artış gösteren kusma ve karın ağrısı belirtilerinin kreş ve okullarda yaygınlaşan viral enfeksiyonlar nedeniyle olduğunu ifade eden Nev Esentepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Gökçe Nur Öztürk, "Kusma ve karın ağrısı olan çocuklar mutlaka muayene edilmeli ve altta yatan nedenler araştırılmalı" dedi.

KUSMA VE KARIN AĞRISI SIK GÖRÜLEN BİR ŞİKÂYET

Uzm. Dr. Öztürk, “Çocuklarda kusma ve karın ağrısı sık görülen bir şikayettir. En sık enfeksiyonlara bağlı görülür. Üst solunum yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonlara bağlı olabileceği gibi, gıda zehirlenmesi, reflü, gastrit, yenidoğanın fizyolojik reflüsü, gıda alerjisi, bağırsak tıkanması, apandisit, kafa travması gibi birçok sebebe bağlı olabilir. Son dönemlerde polikliniğe başvuran hastalarda en sık gördüğümüz kusma ve karın ağrısı sebebi ise özellikle kreş ve okullarda yaygınlaşan viral enfeksiyonlar” dedi.

SIVI ALIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Hasta çocuklarda genellikle iştah kaybı ve buna bağlı olarak beslenme yetersizliğinin sık görüldüğünü belirterek, bu dönemde özellikle sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Gökçe Nur Öztürk, “Mideyi zorlayacak yağlı, baharatlı, asitli ve şekerli gıdalardan kaçınılmalıdır. Süt çocukluğu döneminde ise hem beslenme hem de bağışıklık emzirmeye açısından ağırlık verilmelidir. Viral enfeksiyonlarda bol sıvı alımı ve istirahat, birçok ilaç tedavisinden daha etkilidir. Ebeveynler bu dönemde ateş takibine dikkat etmelidir. Çocuğun genel durumunun bozulduğu, ateş yüksekliğinin olduğu durumlarda ise mutlaka uzman hekim muayenesi gerekir” dedi.

BURUN TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Uzm. Dr. Öztürk, “Burun tıkanıklığının önüne geçilebilmesi için burun temizliğinin sağlanması gerekli. Oda nem oranının yüzde 40-50 arası düzeyinde tutulması, istirahat edildiğinden emin olunması, solunum yolu hassasiyetini artıran toz, polen, koku gibi etkenlerden uzak durulmasıdır. Çocukların yattığı odada, yatak, kalorifer yakınında olmamalıdır. Oda sık havalandırılmalı, odada parfüm deterjan yumuşatıcı kokusu ve bitki olmamalı ve en önemlisi toza sebep olan peluş oyuncak tüylü ve kalın battaniye ve halılar odada bulundurulmamalıdır. Özellikle belli saatlerde veya belli bir ortamda öksürük şikâyeti artan çocuklarda, ortam tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklı bir durum söz konusu olabilir" dedi.

EL YIKAMANIN ÖNEMİ ÇOCUKLARA ÖĞRETİLMELİ

Salgından etkilenmenin yollarından birinin de el hijyenine dikkat etmekten geçtiğini ifade eden Uzm. Dr. Gökçe Nur Öztürk, “El yıkamanın önemi aileler tarafından mutlaka çocuklara öğretilmelidir. Hasta çocukların evde istirahati hem iyileşmeyi hızlandırır hem de olası bulaşma ve salgınlara engel olur. Bağışıklık için ise en önemlisi dengeli ve yeterli beslenme ve uyku düzenidir. Her sene sık gördüğümüz influenza salgınından korunmanın en iyi yolu da bizim de önerdiğimiz, 6 ay üzeri çocuklara yapılması uygun olan, grip aşısıdır" diyerek sözlerine son verdi.

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