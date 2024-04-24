Milas Belediyesi, 23 Nisan’ı yüzme şenliği ile kutladı

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

MUĞLA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Şenliği çocuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Su dolu geçen günde eğitmenler eşliğinde yüzen, su oyunları oynayan ve bol bol gülen çocuklar özgürlüğün tadını doyasıya çıkardı.

Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, su dolu geçen günde eğitmenler eşliğinde yüzme becerilerini sergiledi ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yüzme sporcularının gösterileriyle renklendi. 100 metre karışık yüzme ve 50 metre serbest ve kurbağa tekniği ile yapılan yüzme gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte, çocuklar yaş gruplarına ayrılarak 25 metre serbest yüzme yarışmasına katıldı. Eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen yarışmada tüm katılımcılara madalya takdim edildi. Ayrıca, su oyunlarıyla renklenen etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Şenliği, çocuklara spor yapma ve eğlenme fırsatı sunarken, 23 Nisan coşkusunu da doyasıya yaşattı.