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Zonguldak’ta Demet Akalın coşkusu
MAGAZİN 26.06.2022, 14:29
Zonguldak’ta yaz konserleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin 2.gününde Tır Parkı’nda sahne alan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
ZONGULDAK (İGFA) - Demet Akalın, alanı hınca hınç dolduran yaklaşık 40 bin kişinin eşlik ettiği şarkıları ve dans şovları ile konseri katılan vatandaşlardan tam not aldı.
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, konserin hatırası olarak Demet Akalın'a hediye takdim etmesinin ardından konsere katılan Zonguldaklılara canı gönülden teşekkür etti.
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