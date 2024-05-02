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Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından yeniden başkan olarak seçilmesi sonrasında gerçekleşen tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor Bu kapsamda Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen Garnizon Komutanı’nı, STK temsilcileri ve müdürleri makamında ağırladı

GÜNDEM 02.05.2024, 10:00
Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından yeniden başkan olarak seçilmesi sonrasında gerçekleşen tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen Garnizon Komutanı’nı, STK temsilcileri ve müdürleri makamında ağırladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Mahalli İdareler Seçimleri ile Kayserili hemşehrilerinden güvenoyu alarak yeniden seçilen ve Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerini Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. 

Şehrin her kesimi ile ortak akıl ve istişareye önem vererek yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükkılıç’a Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk ve Memur-Sen’e bağlı sendika yöneticileri, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, TEİAŞ Bölge Müdürü İhsan Kılıçoğlu, Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar ve oda yönetimi, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı Başkanı Ali Akbudak ve vakıf yönetimi, Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Raşit Benk ve dernek yönetimi, önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, muhtarlar Bekir Tümüklü, Fazıl Demircioğlu, Ümit Yılmaz, Hakan İmdat ve Tamer Bulut ile Madame Beauty Wellness yetkilileri Ayşegül İçöz ve Gökşin İçöz hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bulunan konuklar, Başkan Büyükkılıç’a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletirken, başarı ve kolaylık temennilerinde bulundu. 

“HER TÜRLÜ HİZMETİN BİZ TAKİPÇİSİYİZ VE KATKI SUNMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ”

Yeni dönemin hem şehre hem de şahsına hayırlı olması temennisinde bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, “Çalışmalarınızı Kayseri’miz adına Memur Sen olarak yakinen takip ediyoruz. Biz bunun şahidiyiz, Allah da şahit olsun inşallah, mükâfatlandırsın çalışmalarınızı. Şehrimiz adına Büyükşehir Belediyemiz kanalı ile yapılan her türlü hizmetin biz takipçisiyiz ve katkı sunmaya her zaman hazırız. İnşallah bu dönem çok daha güzel hizmetler sunacağınızı biliyoruz. Bundan eminiz, Rabbim işiniz kolay kılsın diyoruz. İnşallah yar ve yardımcınız olsun Mevla’mız” diye konuştu. 

Memur-Sen İl Temsilcisi Aslantürk ve heyet tarafından ziyaretin anısına ve yaptığı hizmetler dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a nostaljik gaz lambası ve plaket hediye edildi. 

Gerçekleşen ziyarette ayrıca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından da Başkan Büyükkılıç’a KOSB yazılı çini takdiminde bulunuldu. 

Başkan Büyükkılıç ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti iletirken, sağduyulu, değerlerine bağlı dostların sayısının artması temennisinde bulunarak yeni dönemde uyum içerisinde yeni projelerle şehre hizmet edeceklerini kaydetti. Büyükkılıç nazik ziyaretleri için misafirlerine tek tek teşekkür etti.

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