Binlerce Konyalı 'Teşrif-i Mevlana'da

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 796. Yıl dönümü kapsamında düzenlediği Teşrif-i Mevlana etkinlikleri coşkulu programla başladı.KONYA (İGFA) - Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 796. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Teşrif-i Konya etkinlikleri bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.

Mevlana Meydanı’nda binlerce Konyalının katılımıyla düzenlenen programda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Teşrif-i Konya canlandırması yapıldı. Temsili karşılama oyununda Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı izleyenlerin beğenisini topladı. Programda daha sonra Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞU NEFES KESTİ

Programın sonunda ise Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Meydanda toplanan vatandaşlara unutamayacakları bir gösteri sunan Türk Yıldızları ve Solo Türk, solo ve takım olarak sergiledikleri cesur manevralarıyla büyük alkış aldı.

ETKİNLİKLER 3 GÜN BOYUNCA MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında; 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca hazırlanan “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek. Yine etkinlik süresi boyunca her gün saat 21.00’de Konya Türk Tasavvuf Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edilecek.