Mecal yepyeni şarkısıyla listelere göz kırptı!

Müzik sektörüne yeni bir soluk getirecek Mecal yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Mecal gazetecilere "Sahne adım “MECAL” kendi ismim Batuhan Saz 14.08.2002 doğumluyum Antalya’nın kenar gece kondu mahallesi habiblerde dünyaya geldim rap müziğine 1.sınıftan itibaren merak saldım sınıfta ders boşken bile tahtaya çıkıp kendi yazdığım şarkıları söylerdim küçük yaştan beri hep ilgim vardı ama profesyonel olarak son 2 yıldır yapıyorum “ölmeden önce” şarkısının çıkış hikayesi ise her şeyin öldükten sonra kıymet bilindiği sevginin nefretin mutluluğun ya da bir kişinin kıymetinin kaybedince bilindiği bir dünya da yaşadığımız için buna istinaden ölmeden önce bir şeylerin yapılması gerektiğini küçük bir isyan ile defterime döktüm" diyerek konuştu.