Osmangazi Çağrı Merkezi 7/24 hizmette

Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyor.

BURSA (İGFA) - Vatandaş ile belediye arasında iletişim köprüsü olan Osmangazi Çağrı Merkezi, belediyecilik hizmetleri ile ilgili yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretmek, talep ve önerilerini değerlendirmek için 7 gün 24 saat Osmangazililerin hizmetinde. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına kurulan Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, 5 saniye gibi kısa bir süre içerisinde görevli personele bağlanıyor. Alanında uzman personellerin yer aldığı Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen her türlü talep, öneri ve şikayetleri kayıt altına alarak gerekli birimlere iletiyor. Aynı zamanda geri dönüş sağlayarak, bilgi paylaşımı yapıyor. Telefon ile şikâyet ve taleplerini iletmek isteyenlerin 444 16 01’i aramaları yeterli.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların her türlü sorununu ve sıkıntısını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı öncelikli görev edindiklerini ifade ederek, “Çağrı Merkezi’ndeki arkadaşlarımız, vatandaştan gelen ihbarları belediyemizin ilgili birimlerine iletip birim sorumluları ile vatandaş arasında koordinasyonu sağlıyor. Belediyemizin yetki ve görev alanına giren talepler tek tek çözüme kavuşturuluyor. Çözüme kavuşturulduktan sonra da yetkili birimimiz vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak ilgili talebin giderildiğini ya da çözüme kavuşturulduğunu bildiriyor” dedi.